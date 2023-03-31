О нас

В Нью-Йорке состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана

В Нью-Йорке состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана В Нью-Йорке состоялся сольный концерт основателя Общества национальной музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой.
Kультурная политика
31 марта 2023 г. 22:43
В Нью-Йорке состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана

В Нью-Йорке состоялся сольный концерт основателя Общества национальной музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой.

Как передает американское бюро Report, известная пианистка, которая долгие годы вносит вклад в популяризацию азербайджанской музыки в Соединенных Штатах, выступила в зале Weill Recital Hall одной из самых престижных концертных площадок в мире Carnegie Hall (Карнеги-холл).

В вечере классической музыки приняли участие дипломаты посольства Азербайджана в США, проживающие в этой стране азербайджанцы, любители искусства из разных стран.

Заслуженная артистка исполнила произведения выдающихся классиков, таких как Вольфганг Амадей Моцарт, Фредерик Шопен, Сергей Рахманинов. На концерте Н. Алиярова также исполнила "Танец Айши" из балета "Семь красавиц" и "Танец страстной девушки" из балета "Тропою грома" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Пианистка в своем выступлении отметила, что выручка от концерта будет направлена ​​в фонд поддержки пострадавших от землетрясений в Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycanın Əməkdar artistinin solo konserti keçirilib

Самое важное

Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi