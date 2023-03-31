В Нью-Йорке состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана

В Нью-Йорке состоялся сольный концерт основателя Общества национальной музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой.

В Нью-Йорке состоялся сольный концерт основателя Общества национальной музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой.

Как передает американское бюро Report , известная пианистка, которая долгие годы вносит вклад в популяризацию азербайджанской музыки в Соединенных Штатах, выступила в зале Weill Recital Hall одной из самых престижных концертных площадок в мире Carnegie Hall (Карнеги-холл).

В вечере классической музыки приняли участие дипломаты посольства Азербайджана в США, проживающие в этой стране азербайджанцы, любители искусства из разных стран.

Заслуженная артистка исполнила произведения выдающихся классиков, таких как Вольфганг Амадей Моцарт, Фредерик Шопен, Сергей Рахманинов. На концерте Н. Алиярова также исполнила "Танец Айши" из балета "Семь красавиц" и "Танец страстной девушки" из балета "Тропою грома" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Пианистка в своем выступлении отметила, что выручка от концерта будет направлена ​​в фонд поддержки пострадавших от землетрясений в Турции.

