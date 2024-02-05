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В Нью-Йорке состоится концерт по случаю юбилея композитора Арифа Меликова

В Нью-Йорке состоится концерт по случаю юбилея композитора Арифа Меликова В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке состоится концерт руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой.
Kультурная политика
5 февраля 2024 г. 23:28
В Нью-Йорке состоится концерт по случаю юбилея композитора Арифа Меликова

В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке состоится концерт руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой.

Об этом сообщает американское бюро Report.

Согласно информации, концертная программа посвящена 90-летию всемирно известного композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, академика Арифа Меликова.

На концерте помимо композиций А.Меликова, также будут исполнены произведения великих композиторов Бетховена, Шопена и Дебюсси.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda bəstəkar Arif Məlikovun 90 illik yubileyi münasibətilə konsert proqramı keçiriləcək

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