В Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 100-летию Гара Гараева

В Нью-Йорке состоялся концерт основательницы Национального общества музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой.
Как передает американское бюро
На мероприятии присутствовали дипломаты посольства Азербайджана в США и Постоянного представительства при ООН, азербайджанцы, проживающие в США, и местные любители искусства.
В своей вступительной речи артистка рассказала о Г. Гараеве, который имеет уникальный почерк в музыкальной истории Азербайджана. Гостям была представлена информация о бесценных произведениях искусства, который подарил выдающий композитор азербайджанской национальной музыке.
Н.Алиярова исполнила на фортепиано "Танец Айши" из балета "Семь красавиц" и другие произведения Г.Гараева.
В ходе концертной программы артистке на скрипке аккомпанировала американская музыкантка Мелисса Уайт.
Концерт, длившийся два часа, прошел с полным аншлагом.