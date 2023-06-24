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В Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 100-летию Гара Гараева

В Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 100-летию Гара Гараева В Нью-Йорке состоялся концерт основательницы Национального общества музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой.
Kультурная политика
24 июня 2023 г. 00:11
В Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 100-летию Гара Гараева

В Нью-Йорке состоялся концерт основательницы Национального общества музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой.

Как передает американское бюро Report, музыкальный вечер, прошедший в концертном зале Занкель-Холль знаменитого культурного центра Нью-Йорка "Карнеги-холл", был посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

На мероприятии присутствовали дипломаты посольства Азербайджана в США и Постоянного представительства при ООН, азербайджанцы, проживающие в США, и местные любители искусства.

В своей вступительной речи артистка рассказала о Г. Гараеве, который имеет уникальный почерк в музыкальной истории Азербайджана. Гостям была представлена информация о бесценных произведениях искусства, который подарил выдающий композитор азербайджанской национальной музыке.

Н.Алиярова исполнила на фортепиано "Танец Айши" из балета "Семь красавиц" и другие произведения Г.Гараева.

В ходе концертной программы артистке на скрипке аккомпанировала американская музыкантка Мелисса Уайт.

Концерт, длившийся два часа, прошел с полным аншлагом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Qara Qarayevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert keçirilib

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