В Нью-Йорке прошел гала-концерт IV Международного конкурса композиторов

В Нью-Йорке состоялся гала-концерт IV Международного конкурса композиторов.

В Нью-Йорке состоялся гала-концерт IV Международного конкурса композиторов.

Как сообщает американское бюро Report , мероприятие прошло в зале "Бруно Вальтер" знаменитого "Линкольн-центра".

На концерте выступила руководитель оргкомитета конкурса, известная пианистка, руководитель действующего в США Общества национальной музыки и мировой культуры, заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международных конкурсов, доктор философии, профессор Наргиз Алиярова.

Она рассказала о проектах возглавляемого ею общества по продвижению азербайджанской музыки в мире. Она поблагодарила Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана за поддержку в проведении гала-концерта Международного конкурса композиторов, который проводится в четвертый раз.

На вечере председатель жюри IV Международного конкурса, заведующая кафедрой композиции школы "Джульярд", известный композитор Мелинда Вагнер поделилась своими впечатлениями о конкурсе и отметила, что открыла для себя азербайджанскую музыку.

Победителем конкурса был признан американский композитор Киану Раеви, он было удостоен почетного диплома.

Затем Н. Алиярова исполнила произведения азербайджанских композиторов.

Отметим, что IV Международный конкурс композиторов был посвящен азербайджанским народным песням. Целью конкурса является донесение до мировой музыкальной общественности принадлежности ряда подвергшихся плагиату народных песен именно азербайджанской культуре и их широкая пропаганда. В конкурсе приняли участие композиторы из 22 стран с четырех континентов. Победители конкурса были объявлены 18 сентября в День национальной музыки в Азербайджане. 28 сентября в Зале камерной и органной музыки в Баку в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялась премьера произведений победителей.