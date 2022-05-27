В Норвегии покажут коллекцию национальной одежды "Харыбюльбюль и Карабах"

29 мая в столице Норвегии Осло состоится показ коллекции национальной одежды "Харыбюльбюль и Карабах" руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению, известного модельера Гюльнары Халиловой.

29 мая в столице Норвегии Осло состоится показ коллекции национальной одежды "Харыбюльбюль и Карабах" руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению, известного модельера Гюльнары Халиловой.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет при организации молодежной организации норвежских азербайджанцев (NAYO) и домом Азербайджана в Осло на знаменитой сцене "Cosmopolite".

Г.Халилова отметила, что презентация коллекции приурочена ко Дню независимости Азербайджана и “Году Шуши”: "В этом году я отмечаю свой 50-летний юбилей, и презентация моей коллекции "Харыбюльбюль и Карабах" в Норвегии станет знаковым событием. О нашей прекрасной культуре, традициях и обычаях должны узнать во всем мире”.