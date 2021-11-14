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В Нидерландах издана книга, посвященная Низами Гянджеви

В Нидерландах издана книга, посвященная Низами Гянджеви На турецком и нидерландском языках вышла книга известного немецкого писателя и публициста Орхана Араса, посвященная великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.
Kультурная политика
14 ноября 2021 г. 11:33
В Нидерландах издана книга, посвященная Низами Гянджеви

На турецком и нидерландском языках вышла книга известного немецкого писателя и публициста Орхана Араса, посвященная великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Книга, изданная при поддержке голландско-азербайджанской тюркской культурной ассоциации в Нидерландах, содержит информацию о жизни и творчестве великого поэта.

Глава ассоциации Ильхан Ашкын сказал, что презентация издания состоится 17 декабря в одной из самых престижных библиотек Нидерландов.

Отметим, что по случаю 880-летия поэта, 2021 год в Азербайджане объявлен "Годом Низами Гянджеви".

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş kitab nəşr edilib

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