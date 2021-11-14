В Нидерландах издана книга, посвященная Низами Гянджеви

На турецком и нидерландском языках вышла книга известного немецкого писателя и публициста Орхана Араса, посвященная великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

На турецком и нидерландском языках вышла книга известного немецкого писателя и публициста Орхана Араса, посвященная великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Книга, изданная при поддержке голландско-азербайджанской тюркской культурной ассоциации в Нидерландах, содержит информацию о жизни и творчестве великого поэта.

Глава ассоциации Ильхан Ашкын сказал, что презентация издания состоится 17 декабря в одной из самых престижных библиотек Нидерландов.

Отметим, что по случаю 880-летия поэта, 2021 год в Азербайджане объявлен "Годом Низами Гянджеви".