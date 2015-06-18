В Нанте состоялся концерт мугама

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Во французском Нанте состоялся концерт мугама.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию главы Организации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиевой, концерт, организованный при поддержке Организации друзей Азербайджана во Франции, Дома Азербайджана и посольства Азербайджана во Франции, состоялся в одном из концертных залов города.

На концерте выступили Малик Мансуров (тар), Эльшан Мансуров (каманча), Камила Набиева (гавал).