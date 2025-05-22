В Нахчыване состоялось мероприятие в рамках "Недели турецкой кухни"

"Неделя турецкой кухни" ежегодно проводится в Турции и за рубежом под патронажем супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган. В этом году мероприятия организуются с 21 по 27 мая.

"Неделя турецкой кухни" ежегодно проводится в Турции и за рубежом под патронажем супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган. В этом году мероприятия организуются с 21 по 27 мая.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках "Недели турецкой кухни" 22 мая в резиденции Генконсульства Турции в Нахчыванской АР было организовано мероприятие с участием известных деятелей культуры и искусства, представителей общественности.

Генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая рассказал о богатых традициях своей страны, и подчеркнул, что "Неделя турецкой кухни" знакомит мир с богатым кулинарным наследием Турции.