В Нахчыване пройдет фестиваль кяты

В Нахчыване пройдет фестиваль кяты.

В Нахчыване пройдет фестиваль кяты.

Как сообщили местному бюро Report в Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики, фестиваль состоится 7-8 апреля в городе Нахчыван в историко-архитектурном музейном комплексе "Нахчывангала".

В фестивале примут участие около 200 занимающихся изготовлением кяты семейных хозяйств из районов автономной республики и города Нахчыван и другие.

Посетители фестиваля смогут понаблюдать за приготовлением и попробовать различные виды кяты.

В рамках фестиваля состоится конкурс на определение самой вкусной кяты. Приготовленные изделия будут оцениваться судьями по внешнему виду, разнообразию и вкусу. Победителям будут вручены дипломы.