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В Нахчыване пройдет фестиваль кяты

В Нахчыване пройдет фестиваль кяты В Нахчыване пройдет фестиваль кяты.
Kультурная политика
3 апреля 2023 г. 15:10
В Нахчыване пройдет фестиваль кяты

В Нахчыване пройдет фестиваль кяты.

Как сообщили местному бюро Report в Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики, фестиваль состоится 7-8 апреля в городе Нахчыван в историко-архитектурном музейном комплексе "Нахчывангала".

В фестивале примут участие около 200 занимающихся изготовлением кяты семейных хозяйств из районов автономной республики и города Нахчыван и другие.

Посетители фестиваля смогут понаблюдать за приготовлением и попробовать различные виды кяты.

В рамках фестиваля состоится конкурс на определение самой вкусной кяты. Приготовленные изделия будут оцениваться судьями по внешнему виду, разнообразию и вкусу. Победителям будут вручены дипломы.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Kətə Festivalı keçiriləcək

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