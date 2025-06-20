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В Нахчыване обнаружены крепостные ворота средневекового периода

В Нахчыване обнаружены крепостные ворота средневекового периода В древнем городском поселении Хараба Гилан в Нахчыванской Автономной Республике (АР) обнаружены главные крепостные ворота средневекового периода.
Kультурная политика
20 июня 2025 г. 11:50
В Нахчыване обнаружены крепостные ворота средневекового периода

В древнем городском поселении Хараба Гилан в Нахчыванской Автономной Республике (АР) обнаружены главные крепостные ворота средневекового периода.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, экспедиция под руководством заведующего отделом античной и средневековой археологии Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктора исторических наук, доцента Тогрула Халилова начала археологические раскопки 2 июня.

Во время археологических раскопок на территории древнего поселения Хараба Гилан в Ордубадском районе были обнаружены образцы материальной культуры средневекового периода Нахчывана, а также дороги, ведущие во внутреннюю часть города и в Нарынкала. В начале дороги также было обнаружено арочное сооружение.

Во время исследования памятника были обнаружены остатки строений прямоугольной планировки и комнаты. При изучении остатков строений выяснилось, что памятник подвергся разрушению в XII-XIII веках, а затем некоторые его части были восстановлены с использованием сырцового кирпича.

Кроме того, во время раскопок были обнаружены глазурованные и неглазурованные керамические изделия средневекового периода, остатки костей животных, 1 медная монета, металлический предмет в форме колокольчика и т.д. Эти образцы материальной культуры доказывают, что люди жили здесь в течение длительного времени.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda orta əsrlərə aid qala qapısı aşkar olunub

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