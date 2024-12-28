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В Национальном приморском парке состоялось открытие фотовыставки "Слушай голос времени"

В Национальном приморском парке состоялось открытие фотовыставки "Слушай голос времени" 17:36
Kультурная политика
28 декабря 2024 г. 17:52
В Национальном приморском парке состоялось открытие фотовыставки Слушай голос времени

В Национальном приморском парке состоялось открытие фотовыставки "Слушай голос времени".

Как сообщает Report, в церемонии открытия фотовыставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.

Ознакомившись с фотовыставкой, Лейла Алиева и Арзу Алиева пообщались с обитателями учреждения социального обслуживания для престарелых, поинтересовались их проблемами и сделали фото на память.

Цель выставки - показать период жизни, наполненный мудростью и опытом. На представленных здесь фотографиях запечатлены лица жителей учреждения социального обслуживания для пожилых людей.

Выставка стала воплощением теплоты и твердой воли героев темы. Воспоминание этих людей – мост, ведущий в прошлое, так как большинство их жили в тяжелое и сложное для нашей страны время, являлись свидетелями и участниками важных событий, сформировавших наш нынешний мир.

Выставка "Слушай голос времени" призывает подумать о том, насколько важны уважение, внимание и забота о пожилых людях, так как забота продлевает их жизнь, делает ее еще более светлой и насыщенной.

Отметим, что выставка организована Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Управлением Приморского бульвара.

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Версия на английском языке ФотоPhoto exhibition titled ‘Listen to the Sound of Time’ launched at Seaside National Park
Версия на азербайджанском языке ФотоDənizkənarı Milli Parkda “Zamanın səsini dinlə” fotosərgisinin açılışı olub

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