В Национальном приморском парке состоялось открытие фотовыставки "Слушай голос времени"

17:36

В Национальном приморском парке состоялось открытие фотовыставки "Слушай голос времени".

Как сообщает Report, в церемонии открытия фотовыставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.

Ознакомившись с фотовыставкой, Лейла Алиева и Арзу Алиева пообщались с обитателями учреждения социального обслуживания для престарелых, поинтересовались их проблемами и сделали фото на память.

Цель выставки - показать период жизни, наполненный мудростью и опытом. На представленных здесь фотографиях запечатлены лица жителей учреждения социального обслуживания для пожилых людей.

Выставка стала воплощением теплоты и твердой воли героев темы. Воспоминание этих людей – мост, ведущий в прошлое, так как большинство их жили в тяжелое и сложное для нашей страны время, являлись свидетелями и участниками важных событий, сформировавших наш нынешний мир.

Выставка "Слушай голос времени" призывает подумать о том, насколько важны уважение, внимание и забота о пожилых людях, так как забота продлевает их жизнь, делает ее еще более светлой и насыщенной.

Отметим, что выставка организована Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Управлением Приморского бульвара.