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В Национальном музее ковра состоялся показ традиционной одежды японцев - кимоно

В Национальном музее ковра состоялся показ традиционной одежды японцев - кимоно В Азербайджанском национальном музее ковра состоялся показ традиционной одежды японцев, японского национального костюма - кимоно.
Kультурная политика
11 ноября 2022 г. 20:55
В Национальном музее ковра состоялся показ традиционной одежды японцев - кимоно

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялся показ традиционной одежды японцев, японского национального костюма - кимоно.

Как передает Report, мероприятие состоялось при посредничестве посольства Японии в Азербайджане и было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

Посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада отметил, что кимоно является неотъемлемой частью истории и культуры этой страны.

Зрителям было представлено 24 образца кимоно. Эксклюзивным экземпляром стало кимоно из специальной ткани "кутня", на котором были орнаменты карабахского ковра "Шабалыт бута".

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