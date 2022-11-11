В Национальном музее ковра состоялся показ традиционной одежды японцев - кимоно

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялся показ традиционной одежды японцев, японского национального костюма - кимоно.
Как передает Report, мероприятие состоялось при посредничестве посольства Японии в Азербайджане и было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.
Посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада отметил, что кимоно является неотъемлемой частью истории и культуры этой страны.
Зрителям было представлено 24 образца кимоно. Эксклюзивным экземпляром стало кимоно из специальной ткани "кутня", на котором были орнаменты карабахского ковра "Шабалыт бута".