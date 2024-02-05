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В Национальном музее искусств отметили 140-летие Мамеда Эмина Расулзаде

В Национальном музее искусств отметили 140-летие Мамеда Эмина Расулзаде В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось мероприятие, посвященное 140-летию выдающегося общественно-политического и государственного деятеля Мамеда Эмина Расулзаде.
Kультурная политика
5 февраля 2024 г. 15:01
В Национальном музее искусств отметили 140-летие Мамеда Эмина Расулзаде

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось мероприятие, посвященное 140-летию выдающегося общественно-политического и государственного деятеля Мамеда Эмина Расулзаде.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

На мероприятии под названием "Наследие Расулзаде в истории культурной и общественной мысли Азербайджана" выступили его внук, заслуженный художник Раис Расулзаде и доктор исторических наук, профессор Солмаз Рустамова-Тохиди, а также историки из Германии и Ирана, исследующие наследие Расулзаде.

Раис Расулзаде поделился воспоминаниями о своем дедушке, а также рассказал о посвященных ему портретах народных художников Кямиля Алиева и Огтая Садыгзаде.

Профессор Рустамова-Тохиди рассказала о роли Расулзаде в борьбе за независимость Азербайджана и в истории общественного мнения азербайджанского народа, а также о его жизни, общественной, политической и литературной деятельности.

Она подарила музею недавно изданную книгу "II Международные чтения Расулзаде".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli İncəsənət Muzeyində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyi qeyd olunub

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