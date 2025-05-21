В Национальной библиотеке Таджикистана открылся Уголок азербайджанской литературы

В Национальной библиотеке Таджикистана состоялась церемония открытия Уголка азербайджанской литературы.

В Национальной библиотеке Таджикистана состоялась церемония открытия Уголка азербайджанской литературы.

Как сообщает корреспондент Report из Душанбе, в мероприятии приняли участие советник министра культуры Азербайджана Олег Амирбеков, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров, директор Национальной библиотеки Таджикистана Файзализода Джумахон, а также представители министерств и национальных библиотек обеих стран, деятели науки, общественные деятели и представители медиа.

В ходе выступлений было отмечено важное значение открытия Уголка азербайджанской литературы в Национальной библиотеке Таджикистана.

Уголок предлагает читателям более 250 изданий. Здесь представлены издания об истории, культуре, литературе и современном развитии Азербайджана.