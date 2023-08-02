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В Национальной библиотеке открылся "Уголок узбекской литературы"

В Национальной библиотеке открылся "Уголок узбекской литературы" В рамках Дней культуры Узбекистана в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде открылся "Уголок узбекской литературы".
Kультурная политика
2 августа 2023 г. 17:39
В Национальной библиотеке открылся Уголок узбекской литературы

В рамках Дней культуры Узбекистана в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде открылся "Уголок узбекской литературы".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министры культуры Азербайджана и Узбекистана Адиль Керимли и Озодбек Назарбеков.

Поприветствовав гостей, директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Таиров рассказал о деятельности Национальной библиотеки и мероприятиях, проводимых в рамках взаимного сотрудничества с Национальной библиотекой Узбекистана. Он проинформировал делегацию о существующем в фонде библиотеки уголке узбекской литературы.

В рамках мероприятия состоялась презентация нового издания произведения видного представителя узбекской литературы Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" (Otgan kunlar), переведенного на азербайджанский язык.

Отметим, что с 1-го по 4-го августа в Баку проходят Дни узбекской культуры. В рамках Дней культуры, организованных Министерством культуры Узбекистана, предусмотрена большая концертная программа с участием известных узбекских артистов, а также показ театральных постановок, проведение книжной выставки и другие мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Kitabxanada “Özbək ədəbiyyatı guşəsi”nin açılışı olub

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