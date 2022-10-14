В музыкальных школах регионов выявлены факты коррупции

В музыкальных школах регионов Азербайджана выявлены коррупционные правонарушения. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Анар Керимов. По его словам, проверки в учреждениях культуры в районах страны ведутся уже более

В музыкальных школах регионов Азербайджана выявлены коррупционные правонарушения.



Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Анар Керимов.



По его словам, проверки в учреждениях культуры в районах страны ведутся уже более года: "Выявлены серьезные нарушения, многие из них - в детских музыкальных школах. Среди них есть и факты коррупции. Кроме того, выявлено отсутствие системы контроля в музшколах, приписки несуществующих учеников и ряд других нарушений".