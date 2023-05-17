В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей

В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей.

В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что по случаю 18 мая - Международного дня музеев граждане и гости страны завтра смогут бесплатно посетить музеи.

Решение об учреждении праздника было принято по инициативе Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ) в 1977 году и основной целью является демонстрация важной роли музеев в жизни общества.

Праздник проводится ежегодно под различными девизами. В этом году Международный день музеев посвящен теме "Музеи, устойчивость и процветание".

В связи с Международным днем ​​музеев в подведомственных Министерству культуры музеях объявлен День открытых дверей с целью эффективной организации досуга людей и ознакомления их с богатым культурным наследием Азербайджана.