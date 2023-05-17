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В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей

В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей.
Kультурная политика
17 мая 2023 г. 10:18
В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей

В музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что по случаю 18 мая - Международного дня музеев граждане и гости страны завтра смогут бесплатно посетить музеи.

Решение об учреждении праздника было принято по инициативе Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ) в 1977 году и основной целью является демонстрация важной роли музеев в жизни общества.

Праздник проводится ежегодно под различными девизами. В этом году Международный день музеев посвящен теме "Музеи, устойчивость и процветание".

В связи с Международным днем ​​музеев в подведомственных Министерству культуры музеях объявлен День открытых дверей с целью эффективной организации досуга людей и ознакомления их с богатым культурным наследием Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani museums to host Open Doors Day
Версия на азербайджанском языке Muzeylərdə “açıq qapı” günü olacaq

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