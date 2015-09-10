Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Музее современного искусства открылась выставка "Гравюры из Аргентины", организованная посольством Аргентины в Азербайджане. Как сообщает Report, в открытии выставки, на которой демонстрируются работы пяти аргентинских художников, наряду с деятелями культуры и искусства, приняли участие и аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса.

В экспозиции представлены до 25 гравюр кисти аргентинских художников – Марсело Малагамбы, Марсело Агилара, Пабло Дельфини, Освальдо Халила и Марины Ротберг.

Исполнительный директор Музея современного искусства Хайям Абдинов рассказал об уникальности искусства гравюры. По его словам, каким бы сложным оно ни было, в произведениях аргентинских художников ощущается совершенство.

Посол Аргентины в Азербайджане Карлос Данте Рива отметил, что культура является мостом между народами, и рассказал о значении выставки. Он поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за ее организацию и подчеркнул, что в дальнейшем такие выставки будут проводиться постоянно.