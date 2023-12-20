В Музее ковра презентована книга "Шифр линии"

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация книги "Шифр линии" профессора Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженного художника Азербайджана, художника по ковру Мамедгусейна Гусейнова.
Как передает Report, монография содержит объяснения понятий "точка" и "линия", изображенных на коврах, и влияние этих геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев и других тюркоязычных народов.
Автор раскрыл символические особенности линий на основе многолетнего исследования последних в историко-философском аспекте.
Богато иллюстрированное издание призвано стать ценным источником для будущих исследователей.
"Как известно, линия - это неотъемлемая часть любого орнамента. В своей книге я попытался раскрыть роль линий в создании традиционного азербайджанского узора", - сказал М. Гусейнов.