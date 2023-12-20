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В Музее ковра презентована книга "Шифр линии"

В Музее ковра презентована книга "Шифр линии" В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация первого тома книги "Шифр линии" профессора Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженного художника Азербайджана, художника по ковру Мамедгусейна Гусейнова.
Kультурная политика
20 декабря 2023 г. 17:24
В Музее ковра презентована книга Шифр линии

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация книги "Шифр линии" профессора Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженного художника Азербайджана, художника по ковру Мамедгусейна Гусейнова.

Как передает Report, монография содержит объяснения понятий "точка" и "линия", изображенных на коврах, и влияние этих геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев и других тюркоязычных народов.

Автор раскрыл символические особенности линий на основе многолетнего исследования последних в историко-философском аспекте.

Богато иллюстрированное издание призвано стать ценным источником для будущих исследователей.

"Как известно, линия - это неотъемлемая часть любого орнамента. В своей книге я попытался раскрыть роль линий в создании традиционного азербайджанского узора", - сказал М. Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXalça Muzeyində “Xəttin şifrəsi” kitabının təqdimatı olub

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