В Музее ковра откроется выставка "Восстановленные экспонаты"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском музее ковра откроется выставка.

Как сообщили Report в пресс-службе музея, 15 сентября в 17:00 в Азербайджанском музее ковра откроется выставка под названием "Восстановленные экспонаты".

По информации, сотрудники музея и Научно-восстановительного центра музейных ценностей и памятных предметов проделали немалую работу для восстановления и консервации 690 экспонатов.

На выставке продемонстрируют 49 экспонатов, которые отличаются по своему материалу и истории.

Для наблюдения за процессом консервации экспонатов в ходе выставки реставраторами будут проведены мастер-классы.

Выставка продлится до 29 сентября.