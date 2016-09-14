В Музее ковра откроется выставка "Восстановленные экспонаты"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском музее ковра откроется выставка.
Как сообщили Report в пресс-службе музея, 15 сентября в 17:00 в Азербайджанском музее ковра откроется выставка под названием "Восстановленные экспонаты".
По информации, сотрудники музея и Научно-восстановительного центра музейных ценностей и памятных предметов проделали немалую работу для восстановления и консервации 690 экспонатов.
На выставке продемонстрируют 49 экспонатов, которые отличаются по своему материалу и истории.
Для наблюдения за процессом консервации экспонатов в ходе выставки реставраторами будут проведены мастер-классы.
Выставка продлится до 29 сентября.
Aynur OsmanqızıАвтор новости