В Музее искусств презентован "Шушинский каталог"

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация "Шушинского каталога".

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация "Шушинского каталога".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли, исполнительный директор Международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Мехман Исмаилов.

По словам А.Джафарли, в каталоге подробно описаны историко-архитектурные памятники, расположенные в городе Шуша и прошедшие государственную регистрацию: "В каталоге, изданном на азербайджанском и английском языках, представлены изображения историко-культурных памятников города Шуша до и после оккупации, архивные документы, их изображения, подробная информация о памятниках".

Исполнительный директор Международного центра мультикультурализма Раван Гасанов отметил, что Шуша находится в центре строительно-восстановительных работ.

Исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Мехман Исмаилов назвал каталог сборником аргументов для представления азербайджанских реалий мировому сообществу.