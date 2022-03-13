О нас
Аудио новости

В Москве завершилась церемония прощания с Рустамом Ибрагимбековым

В Москве завершилась церемония прощания с Рустамом Ибрагимбековым В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.
Kультурная политика
13 марта 2022 г. 15:55
В Москве завершилась церемония прощания с Рустамом Ибрагимбековым

В Москве состоялась церемония прощания с народным писателем Азербайджана, выдающимся драматургом Рустамом Ибрагимбековым.

Как передает российское бюро Report, церемония прощания прошла в Большом зале Центрального дома кино.

В церемонии прощания приняли участие известные деятели культуры Азербайджана и России.

13:51

В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.

Об этом сообщает российское бюро Report.

На церемонии принимают участие видные деятели Азербайджана и России.

Напомним, что азербайджанский писатель, драматург, сценарист, продюсер и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83 лет.

Видный представитель современной азербайджанской литературы и киноискусства, известный прозаик, драматург, сценарист и режиссер, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, лауреат государственных премий, заслуженный деятель искусств, народный писатель Рустам Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку.

Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни".

Он создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Создал в Баку первую детскую киношколу, работы которой занимали почетные места на многих кинофестивалях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Rüstəm İbrahimbəyovla vida mərasimi başa çatıb

Экслюзивные новости

Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi