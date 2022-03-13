В Москве завершилась церемония прощания с Рустамом Ибрагимбековым

В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.

В Москве состоялась церемония прощания с народным писателем Азербайджана, выдающимся драматургом Рустамом Ибрагимбековым.

Как передает российское бюро Report, церемония прощания прошла в Большом зале Центрального дома кино.

В церемонии прощания приняли участие известные деятели культуры Азербайджана и России.

13:51

В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.

Об этом сообщает российское бюро Report.

На церемонии принимают участие видные деятели Азербайджана и России.

Напомним, что азербайджанский писатель, драматург, сценарист, продюсер и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков скончался в возрасте 83 лет.

Видный представитель современной азербайджанской литературы и киноискусства, известный прозаик, драматург, сценарист и режиссер, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, лауреат государственных премий, заслуженный деятель искусств, народный писатель Рустам Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку.

Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни".

Он создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Создал в Баку первую детскую киношколу, работы которой занимали почетные места на многих кинофестивалях.