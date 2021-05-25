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В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова

В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова В Российской академии художеств в Москве состоялось памятное мероприятие, посвящённое художнику Таиру Салахову.
Kультурная политика
25 мая 2021 г. 19:15
В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова

В Российской академии художеств в Москве состоялось памятное мероприятие, посвящённое художнику Таиру Салахову.

Об этом сообщает российское бюро Report.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели, художники Василий Церетели, Виктор Калинин, Татьяна Назаренко, Константин Худяков, искусствовед Андрей Золотов и скульптор Андрей Ковальчук.

Каждый из них в своих выступлениях подчеркнул роль Таира Салахова в укрепление азербайджано-российских культурных отношений и его значимость в истории советских искусства и живописи. Они также поделились своими воспоминаниями о художнике и рассказали о его значимости в их жизни.

Президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направили близким и родным Таира Салахова телеграммы, в которых они выразили свои глубокие соболезнования в связи с кончиной художника. Они также отметили, что Таир Салахов навсегда останется в сердцах его родных, коллег и учеников.

Во время мероприятия Зураб Церетели объявил о выпуске памятной медали Таира Салахова, образец которой был представлен участникам мероприятия. Ею будут награждаться специалисты России, отличившиеся в области изобразительного искусства.

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