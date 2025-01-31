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В Москве состоялся юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу

В Москве состоялся юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу В Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялся концерт по случаю 80-летнего юбилея выдающегося азербайджанского певца, композитора и актера, народного артиста Азербайджанской ССР, дипломата Полада Бюльбюльоглу.
Kультурная политика
31 января 2025 г. 02:34
В Москве состоялся юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу

В Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялся концерт по случаю 80-летнего юбилея выдающегося азербайджанского певца, композитора и актера, народного артиста Азербайджана, дипломата Полада Бюльбюльоглу.

Как сообщает российское бюро Report, среди зрителей были известные политические и культурные деятели Азербайджана и России, поклонники творчества Полада Бюльбюльоглу.

Юбиляра со сцены поздравили народные артисты России Лев Лещенко, Сергей Безруков, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Динара Алиева, народный артист Узбекистана Фаррух Закиров, а также Государственный ансамбль танца Азербайджана, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема, Академический Большой концертный оркестр им. Ю.В.Силантьева.

Первый заместитель генерального директора Российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Ефим Швыдкой отметили в своих выступлениях, что Полад Бюльбюльоглу не только певец и композитор, но и целая эпоха, подчеркнув, что его песни-наследие, объединяющее поколения, обогащающее нашу национальную музыку.

"Этот юбилейный концерт в Кремлевском дворце еще раз показал, что искусство Полада Бюльбюльоглу выдержало испытание временем и сегодня его любят. Он продолжает вдохновлять людей своим уникальным творчеством и неиссякаемой энергией", - подчеркнули выступающие.

Полад Бюльбюльоглу уже много лет радует зрителей мелодичными песнями и неповторимым стилем исполнения, который покорил сердца слушателей. Со сцены прозвучали песни "Карабах", "Мой Азербайджан", "Хумар булдум", "Сердце лидера", "Искры любви", "Позвони" и другие.

Концерт завершился бурными аплодисментами зрителей. Концерт стал одним из важных событий в культурной жизни Москвы и показал, что музыка Полада Бюльбюльоглу является ценным наследием не только для Азербайджана, но и для мировой музыкальной культуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Polad Bülbüloğlunun yubiley konserti keçirilib

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