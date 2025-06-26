В Москве состоялся вечер памяти Максуда Ибрагимбекова

В посольстве Азербайджана в России прошел вечер в честь 90-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя, драматурга и кинематографиста Максуда Ибрагимбекова.

В посольстве Азербайджана в России прошел вечер в честь 90-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя, драматурга и кинематографиста Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами вечера выступили Государственный комитет по работе с диаспорой и посольство Азербайджана в Москве.

На мероприятии был показан моноспектакль "Фисташковое дерево" по одноименному рассказу Максуда Ибрагимбекова. Рассказ считается одним из самых пронзительных антивоенных произведений. В спектакле роль повзрослевшего героя, вспоминающего свое детство, исполнил народный артист Азербайджана Фуад Османов.

Мероприятие открыл посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, рассказавший, что произведения Максуда Ибрагимбекова по праву входят в "золотой фонд" азербайджанской литературы, оказав глубокое влияние на ее развитие. По его словам, будучи одной из самых ярких и колоритных фигур азербайджанской интеллигенции, писатель сыграл уникальную роль в культурной интеграции и сближении видных представителей азербайджанской и российской творческой среды.

Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд отметил, что Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, созданный на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева, стал важным культурным пространством, где царит литературный дух, встречаются поколения и формируется новое творческое сообщество.

Супруга писателя Анна Ибрагимбекова поблагодарила организаторов и всех присутствующих за внимание к творческому Максуда Ибрагимбекова.

В рамках вечера также выступили художник-мультипликатор, режиссер и актер Гарри Бардин, а также киносценарист, актер и журналист Павел Финн, режиссер Турал Вагифоглу. Были продемонстрированы презентационные видеоролики о жизни и творчестве Максуда Ибрагимбекова, а также ролик об открытии Центра его имени в Ичеришехер.