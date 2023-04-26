В Москве состоялся вечер Азербайджано-Российской музыки и поэзии

В Государственном музее А.С. Пушкина в Москве по инициативе Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) состоялся вечер Азербайджано-Российской музыки и поэзии.

В Государственном музее А.С. Пушкина в Москве по инициативе Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) состоялся вечер Азербайджано-Российской музыки и поэзии.

Как сообщает российское бюро Report, председатель АМОР Джейхун Гусейнов отметил, что мероприятие проходит в данном музее неслучайно. "Почетный председатель нашего объединения Лейла ханым Алиева является обладательницей ордена Пушкина, который был вручен ей президентом России Владимиром Путиным. Александр Сергеевич Пушкин является величайшим российским поэтом, поэтому данный вечер обязан был проходить именно в стенах Пушкинского музея. А мы, как Азербайджанское молодежное объединение России, основной целью которого является в том числе и интеграция азербайджанской молодежи в российское общество и популяризация азербайджанской культуры, а также его исторического наследия среди российской общественности, организовали сегодняшнее мероприятие", - заключил Д. Гусейнов.

Участниками творческого концерта были исполнены произведения Низами Гянджеви, Расула Рзы, Александра Пушкина, Сергея Есенина, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева и др.