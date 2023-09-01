В Москве состоялся творческий вечер, организованный азербайджанской молодежью

В Москве в оранжерее Павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоялся творческий вечер "Слова и Музыка" азербайджанской молодежной инициативной группы (МИГ) "Пираты Каспийского Моря".

В Москве в оранжерее Павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоялся творческий вечер "Слова и Музыка" азербайджанской молодежной инициативной группы (МИГ) "Пираты Каспийского Моря".

Как сообщает российское бюро Report, участники выступили перед зрителями с авторскими стихами, а также со стихами таких выдающихся азербайджанских поэтов, как Сулейман Рустам, Микаил Мушфиг и Самед Вургун. В музыкальном блоке, были исполнены произведения Полада Бюльбюль-оглы, Муслима Магомаева и Вагифа Мустафазаде. Участники представили публике миниатюру из классики азербайджанского кинематографа "Аршин мал алан", а также национальные азербайджанские танцы. Для зрителей также выступил ансамбль восточных барабанов "Дарбакеш".

По окончании официальной части, состоялся фуршет и гости смогли насладиться национальными азербайджанскими сладостями.