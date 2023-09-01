О нас

В Москве состоялся творческий вечер, организованный азербайджанской молодежью

В Москве состоялся творческий вечер, организованный азербайджанской молодежью В Москве в оранжерее Павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоялся творческий вечер "Слова и Музыка" азербайджанской молодежной инициативной группы (МИГ) "Пираты Каспийского Моря".
Kультурная политика
1 сентября 2023 г. 18:15
В Москве состоялся творческий вечер, организованный азербайджанской молодежью

В Москве в оранжерее Павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоялся творческий вечер "Слова и Музыка" азербайджанской молодежной инициативной группы (МИГ) "Пираты Каспийского Моря".

Как сообщает российское бюро Report, участники выступили перед зрителями с авторскими стихами, а также со стихами таких выдающихся азербайджанских поэтов, как Сулейман Рустам, Микаил Мушфиг и Самед Вургун. В музыкальном блоке, были исполнены произведения Полада Бюльбюль-оглы, Муслима Магомаева и Вагифа Мустафазаде. Участники представили публике миниатюру из классики азербайджанского кинематографа "Аршин мал алан", а также национальные азербайджанские танцы. Для зрителей также выступил ансамбль восточных барабанов "Дарбакеш".

По окончании официальной части, состоялся фуршет и гости смогли насладиться национальными азербайджанскими сладостями.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Будет организовано мероприятие Путешествие в этно-культурную среду Западного Азербайджана
Будет организовано мероприятие "Путешествие в этно-культурную среду Западного Азербайджана"
30 августа 2023 г. 16:50
В Джалилабаде обнаружено миниатюрное изваяние овна эпохи ранней бронзы
ФотоВ Джалилабаде обнаружено миниатюрное изваяние овна эпохи ранней бронзы
30 августа 2023 г. 00:01
В Албании пройдет неделя культуры Азербайджана
В Албании пройдет неделя культуры Азербайджана
29 августа 2023 г. 19:17
В Астане открылась выставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний
В Астане открылась выставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний
29 августа 2023 г. 11:03
В Баку состоялся творческий вечер Вагифа Мустафаева
ФотоВ Баку состоялся творческий вечер Вагифа Мустафаева
28 августа 2023 г. 20:51
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
В Баку прошла выставка классических автомобилей
ФотоВ Баку прошла выставка классических автомобилей
26 августа 2023 г. 21:21
В рамках мероприятий День города Лачын представлена оперетта Аршин мал алан
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" представлена оперетта "Аршин мал алан"
26 августа 2023 г. 20:48
Сегодня Международный день азербайджанского мугама
Сегодня Международный день азербайджанского мугама
26 августа 2023 г. 07:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi