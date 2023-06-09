В Москве состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана Тофика Шахвердиева

Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в Москве состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств России, кинорежиссера, сценариста и фотохудожника Тофика Шахвердиева.

Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в Москве состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств России, кинорежиссера, сценариста и фотохудожника Тофика Шахвердиева.

Как сообщает российское бюро Report, вечер был организован российским представительством Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанским культурным центром и Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И.Рудомино.

В рамках вечера была открыта выставка фоторабот Шахвердиева "Тысячеликая секунда", которая продлится до 30 июня, а также состоялся показ короткометражных фильмов "Лагич", "Баку" и "Мирная военная музыка".

Открывая вечер, генеральный директор библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин выразил благодарность за сотрудничество Фонду Гейдара Алиева и Азербайджанскому культурному центру. "Когда видишь фотографии Тофика Шахвердиева, приходят слова из известной всем песни: "Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска: мгновения, мгновения, мгновения". Большое счастье, когда человек может поймать это мгновение. Умение распознать своей внутренний мир в фотографиях и есть искусство. Ты понимаешь, что, у каждого человека есть душа, чувства, эмоции. Это нас объединяет. Спасибо за ваш взгляд, за вашу душу, которую вы нам раскрыли", - сказал он.

Руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова поблагодарила библиотеку иностранной литературы за сотрудничество и за вклад в большую дружбу между Россией и Азербайджаном.

"Фотография должна была стать десятой музой на Олимпе искусств. Это не просто изображение на бумаге. Это наша история. Не даром Эйнштейн говорил: "Какое счастье, что есть фотография, потому что то мгновение, которое было вчера, это есть наша дверь в будущее". Тофик Рзакулиевич великолепно владеет этим мастерством. У него неповторимый стиль, манера. У вас будет возможность увидеть его работы, их динамику и игру света. У него есть какое-то необыкновенное чутье уловить тот момент, мимо которого мы могли пройти и даже не заметить. Талантливый человек талантлив во всем. Помимо фотографии он блестяще снимает кино. Мне приятно, вы сегодня увидите три замечательных фильма - "Лагич", "Баку" и "Мирная военная музыка". Последний фильм особенно актуален сегодня. Он говорит о том, что люди в военной форме могут говорить не языком оружия, а на языке нот", - отметила Ахмедова.

Директор Азербайджанского культурного центра Ниса Мустафаева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева и лично вице-президента Лейлу Алиеву за всемерную поддержку проектов культурного цента: "Тофика Шахвердиева привела в культурный центр Тамилла Ахмедова, и стала инициатором всего прекрасного, что мы сегодня видим. Сегодня у нас знакомство с мастером, художником. Мне кажется, что слова Уильяма Теккерея о фотографии идеально подходят к творчеству, ко всему тому, что делает Тофик Шахвердиев: "Искусство фотографии - это знакомое сделать новым, а новое – знакомым".