В Москве состоялся показ фильма "Аршин мал алан"

31 мая в московском кинотеатре «Художественный» состоялось открытие кинофестиваля «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве».

31 мая в московском кинотеатре «Художественный» состоялось открытие кинофестиваля «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве».

Как сообщает российское бюро Report, кинофестиваль призван способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия между странами СНГ, познакомить зрителей с лучшими фильмами советского периода.

Показ открылся с демонстрации известного азербайджанского фильма «Аршин Мал-Алан», снятого Бакинской Киностудией по мотивам бессмертной оперетты Узеира Гаджибекова.

На открытии кинофорума выступил актер и режиссер театра и кино, народный артист России Александр Галибин. Он отметил, что «Аршин мал алан» — картина из его детства, которую очень любили его родители: «Папа с мамой очень любили этот фильм и меня привлекали к этому. Хотя я мало что понимал, но мне очень нравились песни. Очень важно, что мы здесь собрались, что нас все это продолжает интересовать. Ведь в свое время были налажены прочнейшие связи между республиками СССР в культурной сфере. Важно, чтобы мы могли обмениваться информацией и дружить, узнавать, что происходит на постсоветском пространстве. Этот форум — хорошее начало, чтобы двигаться в этом направлении. Мне кажется, что образовалась пустота, и этот форум позволит нам ее заполнить».

В любви азербайджанскому кино также призналась Генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и рассказала о своей дружбе с азербайджанским писателем и кинорежиссером Рустамом Ибрагимбековым: «Я близко дружила с Рустамом Ибрагимбековым. Когда мы планировали этот форум вместе с Конфедерацией союзов кинематографистов, то хотели открыть его именно азербайджанским кино, потому что оно всегда было светлое, направлено на человека и всегда в себе содержало нравственный камертон. Так было даже когда снимали перестроечные фильмы, которые рассказывали о недостатках социалистической системы».

Актриса, народная артистка Республики Молдова Светлана Тома рассказала о своей любви к «Аршин мал алан» и жизни в Баку: «Мы все пели песни из фильма ”Аршин мал алан". Это замечательный, черно-белый очень добрый фильм. Я прожила в Баку месяца два. Обожаю этот город, он очень красивый. Потом я приехала в Азербайджан уже в новые времена со спектаклем и увидела, как Баку преобразился. Этот красивый, изумительный город с прекрасными людьми всегда в моем сердце».