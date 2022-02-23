В Москве состоялся концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене"

22 февраля в театре "Геликон-опера" состоялся праздничный концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене". Мероприятие прошло в рамках фестиваля азербайджанской культуры "Дни Азербайджана в Москве", приуроченный к 30-летию установления дипло

22 февраля в театре "Геликон-опера" состоялся праздничный концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене". Мероприятие прошло в рамках фестиваля азербайджанской культуры "Дни Азербайджана в Москве", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступает Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Концерт прошел в исполнении заслуженных и народных артистов Азербайджана, где прозвучали шедевры азербайджанских и русских классиков среди, которых произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи, Тофика Гулиева, Фархада Бадалбейли, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Александра Бородина и других композиторов. Участниками музыкальной программы стали солисты Большого театра Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, пианист Мурад Адыгезалов и дирижёр Фуад Ибрагимов.

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов рассказал о замысле концерта: "Концерт собрал уникальное созвездие азербайджанских музыкантов, которые исполнили произведение азербайджанской и русской классики. Это стало показательным моментом нашей безмерной любви к русской музыке".

Заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов подчеркнул, что артистов большая честь участвовать в данном мероприятии: "Я надеюсь, что цифра тридцать будет умножаться на много нулей. Отношения Азербайджана и России всегда дружеские, я надеюсь, они будут развиваться, а мы будем принимать участие в этом".

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также представители российской и азербайджанской общественности, деятели культуры, послы Турции, Казахстана и других стран.