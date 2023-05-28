В Москве состоялся кинопоказ ко дню независимости Азербайджана

В рамках киноклуба RetroSпектива в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялся показ фильма "Последнее собрание", посвященного Дню независимости Азербайджана.

В рамках киноклуба RetroSпектива в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялся показ фильма "Последнее собрание", посвященного Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report , организаторами мероприятия выступило руководство павильона "Азербайджан".

Основная цель мероприятия – помочь зрителям окунуться в атмосферу последних дней славной истории Азербайджанской Демократической Республики, когда в сложных условиях правительство молодого независимого государства принимало окончательное решение о передаче власти. Фильм рассказывает о том, как основоположники АДР до последнего дня вели отчаянную и упорную борьбу с врагами за суверенитет республики. Особое внимание в картине уделено важному историческому событию – обретению Азербайджаном государственный независимости спустя долгие годы после Азербайджанской Демократической Республики.

Киноклуб RetroSпектива – совместный проект павильона "Азербайджан" на ВДНХ и образовательной платформы Doğma project. Его деятельность направлена на популяризацию современного азербайджанского киноискусства.