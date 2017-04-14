В Москве состоялось открытие выставки азербайджанского художника - ФОТО

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Москва. 14 апреля. REPORT.AZ/ В московской галерее «Фрагмент» открылась персональная выставка азербайджанского художника Фархада Фарзалиева.

Как передает Report, идея и общая драматургия выставки под названием «Азербайджанское барокко» построены на диалоге между двумя сериями работ Фарзалиева – «Я твой единственный тигр» (2015) и «С юбилеем, Марина» (2017).

Творчество Фархада, по мнению известного российского искусствоведа, главного редактора «Художественного журнала» Виктора Мизиано, основано на нереалистичном представлении окружающего его культурного контекста, что можно отнести к направлению «неофольклора».

Сам Фархад считает, что в Азербайджане уже сформировалась школа «азербайджанского неофольклора».

Директор галереи Сергей Гущин отметил, что рад знакомству с творчеством азербайджанского художника.

«Мне интересно как он работает с национальной идентичностью. Мне это очень близко. Я не был в Азербайджане, но теперь очень хочу туда попасть и увидеть своими глазами этот источник вдохновения», - сказал он.

Оригинальный перформанс азербайджанского художника жители Москвы смогут увидеть до 19 мая.