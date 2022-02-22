В Москве состоялось открытие выставки "Азербайджанский ковер — новый взгляд"

"Азербайджанские орнаменты служили вдохновением, для многих художников"

В Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ, в рамках фестиваля азербайджанской культуры «Дни Азербайджана в Москве», приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией, состоялось открытие выставки «Азербайджанский ковер — новый взгляд».

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает руководство павильона, Фонд Гейдара Алиева и «Азерхалча».

На выставке представлены 14 карабахских ковров, в также 4 ковра из современной коллекции ковров в новом оригинальном формате. Представленные эксклюзивные ковры в своем оригинальном концептуальном исполнении являются результатом плодотворного сотрудничества между творческим коллективом "Азерхалча" и заслуженным художником Азербайджана Рашадом Алакбаровым.

Также в павильоне будет представлен литературный проект «Из уст в уста», онлайн - прочтение поэмы «Семь красавиц» в исполнении российских деятелей культуры и искусства.



Директор павильона Саадат Кадырова рассказала о важности влияния ковроткачества на жизнь азербайджанца. «Я очень рада приветствовать всех гостей. Павильон «Азербайджан» - самая крупная площадка, которая сегодня представляет Азербайджан в России. Мы не могли обойти стороной такое событие и постарались организовать на нашей площадке максимально интересную программуя. На выставке представлены новые взгляды на классические Карабахские ковры. Конечно, люди восхищаются, тем, что они видят, потому что азербайджанский ковер - это испокон веков всегда была отсылка к нашим корням, традициям», - заявила С. Кадырова.

Она также отметила, что азербайджанские орнаменты служили вдохновением, для многих деятелей искусства: «Азербайджанские орнаменты служили вдохновением, для многих художников, для людей, которые занимаются прикладным искусством. Азербайджанские ковры - это определенная линия в культуре и искусстве Азербайджана, которой уделяется огромное внимание со стороны руководства Азербайджана, и эта выставка тому подтверждение».