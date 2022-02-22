О нас
Аудио новости

В Москве состоялось открытие выставки "Азербайджанский ковер — новый взгляд"

В Москве состоялось открытие выставки "Азербайджанский ковер — новый взгляд" "Азербайджанские орнаменты служили вдохновением, для многих художников"
Kультурная политика
22 февраля 2022 г. 14:56
В Москве состоялось открытие выставки Азербайджанский ковер — новый взгляд

В Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ, в рамках фестиваля азербайджанской культуры «Дни Азербайджана в Москве», приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией, состоялось открытие выставки «Азербайджанский ковер — новый взгляд».

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает руководство павильона, Фонд Гейдара Алиева и «Азерхалча».

На выставке представлены 14 карабахских ковров, в также 4 ковра из современной коллекции ковров в новом оригинальном формате. Представленные эксклюзивные ковры в своем оригинальном концептуальном исполнении являются результатом плодотворного сотрудничества между творческим коллективом "Азерхалча" и заслуженным художником Азербайджана Рашадом Алакбаровым.

Также в павильоне будет представлен литературный проект «Из уст в уста», онлайн - прочтение поэмы «Семь красавиц» в исполнении российских деятелей культуры и искусства.

Директор павильона Саадат Кадырова рассказала о важности влияния ковроткачества на жизнь азербайджанца. «Я очень рада приветствовать всех гостей. Павильон «Азербайджан» - самая крупная площадка, которая сегодня представляет Азербайджан в России. Мы не могли обойти стороной такое событие и постарались организовать на нашей площадке максимально интересную программуя. На выставке представлены новые взгляды на классические Карабахские ковры. Конечно, люди восхищаются, тем, что они видят, потому что азербайджанский ковер - это испокон веков всегда была отсылка к нашим корням, традициям», - заявила С. Кадырова.

Она также отметила, что азербайджанские орнаменты служили вдохновением, для многих деятелей искусства: «Азербайджанские орнаменты служили вдохновением, для многих художников, для людей, которые занимаются прикладным искусством. Азербайджанские ковры - это определенная линия в культуре и искусстве Азербайджана, которой уделяется огромное внимание со стороны руководства Азербайджана, и эта выставка тому подтверждение».

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Дом в Тбилиси, где жил Рашид Бейбутов
ФотоДом в Тбилиси, где жил Рашид Бейбутов
21 февраля 2022 г. 15:55
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в России начинаются Дни Азербайджана в Москве
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в России начинаются "Дни Азербайджана в Москве"
20 февраля 2022 г. 14:03
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Посол Польши: Азербайджанцы могут гордиться своим богатым культурным наследием
Посол Польши: Азербайджанцы могут гордиться своим богатым культурным наследием
17 февраля 2022 г. 14:49
Директор музея ковра удостоена звания кавалера Ордена Искусств и литературы
Директор музея ковра удостоена звания кавалера Ордена Искусств и литературы
16 февраля 2022 г. 14:17
Назван представитель Азербайджана на Евровидении-2022
Назван представитель Азербайджана на "Евровидении-2022"
16 февраля 2022 г. 10:30
Минкультуры внесло ясность в вопрос о финансовых нарушениях
Минкультуры внесло ясность в вопрос о финансовых нарушениях
11 февраля 2022 г. 17:03
В Баку состоялась конференция, посвященная работам французского фотографа Поля Надара
В Баку состоялась конференция, посвященная работам французского фотографа Поля Надара
10 февраля 2022 г. 19:35
Минкультуры ожидает документирования наследия азербайджанцев в Армении миссией ЮНЕСКО
ФотоМинкультуры ожидает документирования наследия азербайджанцев в Армении миссией ЮНЕСКО
9 февраля 2022 г. 11:50
В Москве открылась ретроспектива азербайджанского кино
В Москве открылась ретроспектива азербайджанского кино
8 февраля 2022 г. 00:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi