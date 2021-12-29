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В Москве состоялось открытие выставки азербайджанских сказок

В Москве состоялось открытие выставки азербайджанских сказок В преддверии Нового Года, в Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялось торжественное открытие выставки азербайджанских сказок. Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает руководство павильона.
Kультурная политика
29 декабря 2021 г. 16:40
В Москве состоялось открытие выставки азербайджанских сказок
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В преддверии Нового Года, в Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялось торжественное открытие выставки азербайджанских сказок. Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает руководство павильона.

Маленькие гости мероприятия и их родители познакомились с персонажами азербайджанских сказок, таких как «Джыртдан», «Тык-Тык ханум», «Див», «Мелик-Мамед» и другие.

Директор Павильона Саадат Кадырова рассказала, что в преддверии Нового года павильон Азербайджана решил организовать выставку, посвящённую азербайджанским народным сказкам: «Особенно приятно отметить, что мы также презентовали книгу «Азербайджанские народные сказки», который выпустил фонд Гейдара Алиева". Автором данного проекта является вице-президент фонда Лейла Алиева.

По словам Кадыровой, очень важно, что фонд уделяет такое большое значение русскому языку и азербайджанскому фольклору: «Именно на ценности из детских сказок и мультфильмов, повзрослев, опираются люди. Все, что есть в азербайджанских сказках, есть и в азербайджанском народе».

В рамках мероприятия, состоялась викторина с призами для детей, дегустация национальных угощений, хороводы, песни и танцы.

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