В Москве состоялась презентация художественного фильма о карабахских лошадях

Съемки проходили параллельно как в России, так и Азербайджане

В Колонном зале Центрального московского ипподрома 29 января состоялась презентация короткометражного художественного фильма "Даце". Основной целью мероприятия являлось сохранение и развитие карабахской породы лошадей, а также объединение бизнес-элиты для этой важной миссии, сообщает российское бюро Report.

Сюжет кинокартины построен на истории любви латвийской художницы Даце Штрауса к свободолюбивым и грациозным карабахским скакунам, являющимся одним из символов Азербайджана.

Режиссёрами фильма стали Анар Омаров и Ава Исмаилова, продюсеры — Ильгар Самедов и Батыр Матакаев.

По словам режиссера, для создателей фильма стояла цель преставить трех героев разных эпох. Одним из таких героев стал Яшар, который вспоминает карабахских лошадей до войны, а спустя время понимает, что их больше нет на Родине. "Нам потребовалось время, чтобы снять все это. И мы смогли сделать это - создать свой фильм под названием ”Даце". У нас было много предложений насчет названия фильма, но мы решили, пусть оно будет связано с именем художника, пишущего карабахских лошадей", - отметила Ава Исмаилова.

В картине задействованы азербайджанские и российские актеры. Съемки проходили параллельно как в России, так и Азербайджане. Несмотря на то, что фильм носит игровой, художественный характер, он построен на реальных событиях – главная героиня вновь обретает вдохновение, впервые побывав в Азербайджане, на почти заброшенной ферме карабахских скакунов.

Организатор Дамирал Султанзаде отметил важность проведения подобных мероприятий, так как карабахская порода лошадей сегодня находится на грани исчезновения и переживает свой сложный период. "Как вы знаете, в 2019 году карабахские лошади были представлены на международной выставке под названием “Эквирос” в Москве при поддержке первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Они были встречены с большим интересом. А идея создания фильма тоже, можно сказать, возникла оттуда", - подчеркнул организатор.

Карабахские скакуны, которых зритель увидит на экране, принадлежат частному коннозаводчику Яшару Гулузаде. На протяжении 22 лет он занимается разведением данной породы. Именно Яшар Гулузаде впервые познакомил латвийскую художницу Даце Штрауса с древней породой верховых лошадей из Нагорного Карабаха.