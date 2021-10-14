В Москве состоялась презентация альбома о творчестве Фазиля Наджафова

В Государственном Музее Востока состоялась презентация альбома, посвящённого творчеству азербайджанского скульптора, основателя авангардизма в скульптуре Азербайджана, народного художника Фазиля Наджафова.

В Государственном Музее Востока состоялась презентация альбома, посвящённого творчеству азербайджанского скульптора, основателя авангардизма в скульптуре Азербайджана, народного художника Фазиля Наджафова.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры России, Государственный музей Востока и Фонд Марджани.

Со вступительными словами выступил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы: "В наше время — это достаточно редкое явление. Фазиль муеллим 1935-го года рождения, и я желаю ему много лет жизни и творчества. Говорить о художнике и скульптуре дело неблагодарное. Можно посмотреть его работы и каждый вынесет свое мнение и суждение. Но я хотел бы подчеркнуть, что в советское время не просто было последовать авангардизму в искусстве. Но он выстоял и сегодня является живым классиком".

Директор Музея Александр Седов отметил, что в состав экспозиции вошли как произведения последних лет, так и более ранние работы Фазиля Наджафова. Но основная идея вечера была презентация альбома: "Альбом издан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, который является нашим давнишним партнёром. В этом году эта вторая наша выставка, организованная совместно с Фондом Гейдара Алиева. Первая выставка была посвящена Низами Гяджеви. Мы очень ценим и дорожим сотрудничеством и надеемся, что оно будет продолжаться и принесет свои плоды".

В ходе мероприятия Седов рассказал об истории Государственного музея Востока, который был создан в 1918 году: "Наш музей связан с Азербайджаном можно сказать "пуповиной". Первый экспонат музея, предмет под номером один, который поступил в музей в 1918 году – это карабахский ковер. Ему был присвоен инвентарный номер один. Он поступил в музей из коврового магазина на Тверской улице. Когда магазин в 1918 году был национализирован его сдали в наш музей".

По словам куратора выставки и одного из авторов альбома Марии Филатовой, работа над альбомом, посвящённому творчеству скульптора Фазиля Наджафова заняла четыре года: "У этого альбома 3 автора. Самый главный автор – это сам Фазиль Наджафов, обладающий потрясающим литературным даром. Он не пишет, а рассказывает настолько интересно и зримо, что представляется как наяву. И я старалась передать его ощущения, интонации, бакинский диалект. Еще один автор – это журналист Нонна Музаффарова".