В Москве состоится премьера оперы "Лейли и Меджнун"

Москва. 4 октября. REPORT.AZ/ В Москву приезжает с гастролями труппа азербайджанского Театра оперы и балета, сообщает российское бюро Report.

Азербайджанские мастера сцены 16 октября в московском "Crocus City Hall" представят легендарную оперу Узеира Гаджибекова "Лейли и Меджнун" по произведению М. Физули.

Организатор гастролей, руководитель Студии азербайджанской культуры и искусств Самира Зейналова сообщила, что опера "Лейли и Меджнун" в Москве будет представлена впервые.

"Это будет большим праздником для наших соотечественников в Москве. Спасибо Театру оперы и балета и министерству культуры и туризма Азербайджана за то, что откликнулись на нашу идею и помогли претворить её в жизнь", - сказала С.Зейналова.

Новый театральный сезон в Театре оперы и балета также открылся показом оперы "Лейли и Меджнун" в постановке Азербайджанской Национальной Консерватории: режиссер – постановщик, заслуженный деятель культуры Азербайджана, Хафиз Гулиев в сопровождении симфонического оркестра, Меджнун - народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, Лейли – Арзу Алиева.