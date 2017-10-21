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    В Москве состоится премьера одноактного балета "Короглу"

    ​Государственный ансамбль танца Азербайджана выступит в Москве

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Москве состоится концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана Государственной филармонии имени Муслима Магомаева под названием "Мой Азербайджан".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, концерт пройдет 26 октября в концертном зале имени Чайковского.

    В рамках концерта состоится также премьера одноактного балета "Короглу". Художественный руководитель и постановщик - народный артист России, известный артист и хореограф Дикалу Музакаев.

    Отметим, что концертная программа впервые была показана на церемонии открытия первого Бакинского шопинг-фестиваля, а затем ее представили гостям IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

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