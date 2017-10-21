В Москве состоится премьера одноактного балета "Короглу"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Москве состоится концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана Государственной филармонии имени Муслима Магомаева под названием "Мой Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, концерт пройдет 26 октября в концертном зале имени Чайковского.

В рамках концерта состоится также премьера одноактного балета "Короглу". Художественный руководитель и постановщик - народный артист России, известный артист и хореограф Дикалу Музакаев.

Отметим, что концертная программа впервые была показана на церемонии открытия первого Бакинского шопинг-фестиваля, а затем ее представили гостям IV Игр исламской солидарности Баку-2017.