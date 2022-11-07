В Москве состоится показ фильма "Шуша, ты свободна!"

В Москве 9 ноября состоится показ фильма "Шуша, ты свободна!" ("Şuşa, sən azadsan!").

В Москве 9 ноября состоится показ фильма "Шуша, ты свободна!" ("Şuşa, sən azadsan!").

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоится закрытый кинопоказ, посвященный Дню Государственного флага и Дню Победы в Отечественной войне 2020.

Фильм основан на реальных событиях и является совместной работой Baku Media Center и студии "Salnaməfilm". Генеральным продюсером выступила Арзу Алиева.

В фильме отражены интересные детали Шушинской операции - одной из самых ярких страниц современной военной истории, представлены интервью с доблестными азербайджанскими солдатами и офицерами - участниками операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за город Шуша.

Показ пройдет на азербайджанском языке.