​В Москве широко отметят праздник Новруз

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Праздник Новруз будет широко отмечаться 20 марта в Москве на ВДНХ, в павильоне №75, передает Report со ссылкой на сайт префектуры Северо-восточного административного округа города Москвы.

Отметить его приглашаются все желающие, сообщили в департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.

В программу праздника войдут официальная часть и развлекательная программа. Состоятся гала-концерт мастеров искусств и самодеятельных творческих коллективов, показ национальных костюмов, пройдут ремесленные ярмарки, а также выставка народного творчества и прикладного искусства. Кроме того, участники и гости увидят традиционные для Новруза спортивные состязания и смогут продегустировать блюда кухонь разных народов.

По сложившейся традиции, в мероприятии на ВДНХ примут участие делегации стран СНГ, дальнего зарубежья и субъектов России, а также представители национальных общественных организаций города.

Праздник Новруз широко отмечают в Азербайджане, Иране, Индии, Афганистане, Китае, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других республиках и странах.