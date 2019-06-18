24 июня в Москве пройдет День культуры Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие будет организовано Азербайджанским молодежным объединением России - АМОР, в честь 10-летия организации.

Гостей мероприятия будут ждать лучшие блюда азербайджанской кухни, которые они не только попробуют на вкус, но и попытаются приготовить некоторые из них сами, насыщенная концертная программа с участием азербайджанских звезд и танцевальных коллективов, появится возможность услышать игру на национальных музыкальных инструментах, попробовать себя в роли танцора на мастер – классах по национальным танцам и многое другое.

Участники мероприятия смогут сделать фотографии с национальной азербайджанской тематикой, будет организована отдельная фотозона с атрибутикой, музыкальными инструментами, костюмами, коврами и т.п. Услуга «моментальное фото» позволит гостям получить свою фотографию сразу после фотосессии на память.

Для ознакомления с деятельностью Азербайджанского молодежного объединения России будет организован читальный уголок с выпусками журнала АМОР за 10 лет, где любой желающий сможет полистать их. Будут также представлены книги азербайджанских классиков.

В завершение праздника состоится показ фильма под открытым небом, где у каждого желающего будет возможность провести время за просмотром интересного кино.

Игбал Рустамов