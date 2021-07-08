В Москве простились с режиссером Владимиром Меньшовым

Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников его творчества. Об этом передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Проститься с режиссером пришли его семья, близкие друзья, а также официальные лица, представители общественности и другие.

Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 г. в Баку. Он является режиссером фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других.