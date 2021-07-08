О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Москве простились с режиссером Владимиром Меньшовым

В Москве простились с режиссером Владимиром Меньшовым Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами
Kультурная политика
8 июля 2021 г. 14:17
В Москве простились с режиссером Владимиром Меньшовым

Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников его творчества. Об этом передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Проститься с режиссером пришли его семья, близкие друзья, а также официальные лица, представители общественности и другие.

Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 г. в Баку. Он является режиссером фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
3 июля 2021 г. 12:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
4 июля 2021 г. 09:57
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
2 июля 2021 г. 14:49
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
1 июля 2021 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi