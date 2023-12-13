В Москве прошел вечер памяти, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Москве был организован вечер памяти, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Москве был организован вечер памяти, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в России совместно с Представительством Фонда Гейдара Алиева.

На мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и сотрудники МИД России, члены Государственной Думы и Совета Федерации, руководители дипломатических представительств, высокопоставленные дипломаты, известные общественные деятели России, сотрудники Представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанской молодежной организации России и видные представители азербайджанской диаспоры.

Открывая мероприятие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал о роли и значении Гейдара Алиева: "Роль и значение Гейдара Алиева настолько велики, что его жизненный путь, управленческая философия и неоценимый вклад в развитие азербайджанской государственности еще долго будут изучаться многими поколениями.

Есть лидеры, чья деятельность и масштаб личности, оказывают значимое влияние на развитие общества, на политико-экономический курс государства и его место на международной арене и не укладываются в рамках границ одного государства. Они играют важную роль в истории своего народа, а также оставляют след в мировой политике. Вот такой личностью и был Гейдар Алиев".

Также посол подчеркнул, что в этом году юбилейная дата со дня рождения общенационального лидера отмечалась в разных городах России: "В России широко отмечалась знаменательная дата - столетие со дня рождения Гейдара Алиева как дань уважения его бессмертной памяти. Здесь не забыли о его эффективной работе в Москве, о тех важных делах, который он совершал будучи первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и членом Политбюро ЦК КПСС, таких как строительство БАМа, развитие нефтегазовой промышленности, о проектах, которые и сегодня приносят пользу современной России. Были проведены целый ряд значительных научно-образовательных, культурных, спортивных мероприятий, посвященных 100-летию Гейдара Алиева во многих российских городах и, конечно, в Москве", - сказал он.

В рамках мероприятия гостям была представлена фотовыставка, организованная Фондом Гейдара Алиева, в которой нашли отражение основные моменты жизни и деятельности общенационального лидера.

Также состоялся показ документального фильма "Сердце Лидера", автором которого является первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженный журналист РФ Михаил Гусман.