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В Москве прошел вечер памяти Муслима Магомаева

В Москве прошел вечер памяти Муслима Магомаева В Москве состоялся торжественный вечер "Орфей XX века", посвященный памяти выдающегося азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Kультурная политика
22 октября 2021 г. 16:07
В Москве прошел вечер памяти Муслима Магомаева

В Москве состоялся торжественный вечер "Орфей XX века", посвященный памяти выдающегося азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие, проведенное в рамках проекта "На волнах памяти", было организовано московской областной администрацией Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Национально-культурной автономии азербайджанцев московского района Восточное Дегунино Северного административного округа и региональной национально-культурной автономией азербайджанцев Московской области.

В мероприятии в исполнении российских певцов азербайджанского, русского, татарского и кыргызского происхождения были исполнены песни из репертуара Муслима Магомаева.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Müslüm Maqomayevə həsr olunan gecə təşkil edilib

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