В Москве прошел музыкальный фестиваль, приуроченный ко Дню государственного флага Азербайджана

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошел Международный фестиваль классической музыки, приуроченный ко Дню государственного флага Азербайджана.

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошел Международный фестиваль классической музыки, приуроченный ко Дню государственного флага Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report , музыкальный фестиваль "Консонанс" состоялся в рамках международного музыкального проекта "Гостиная Кара Караева". Организаторами мероприятия выступили Московская детская музыкальная школа имени Кара Караева и павильон "Азербайджан" на ВДНХ.

Главной целью проекта является выявление талантливых молодых исполнителей и установление творческих связей между музыкальными учреждениями различных стран.

В мероприятии приняли участие молодые исполнители - лауреаты международных и республиканских конкурсов, в том числе выпускники и ученики школы имени Кара Караева и Республиканская Гимназия искусств при Национальной консерватории. В онлайн-формате к юным музыкантам присоединились сверстники из Италии.

​Директор Детской музыкальной школы имени К.Караева города Москвы Андрей Леонов отметил, что фестиваль «Консонанс» уже в третий раз проводится в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. "В этом году наш фестиваль посвящен Дню государственного флага Азербайджана. Как вы видите, сцену украшают флаги России и Азербайджана, как символ дружбы между нашими странами", - сказал А.Леонов.

Директор школы также рассказал, что в апреле следующего года в Москве пройдет традиционный Международный конкурс имени Кара Караева. "В этот раз фестиваль пройдет для всех инструментов. Мы сейчас выходим на такой цикл, когда у нас в один год фестиваль пройдет для всех инструментов, а другой, для фортепиано и фортепианного ансамбля", - сказал А.Леонов.

В программе фестиваля "Консонанс" прозвучали произведения классиков XIX и XX веков: Шуберта, Глинки, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, Гаджибейли, Метнера, Дварионаса, Караева, Мустафазаде и других композиторов.

Отметим, что фестиваль "Консонанс" успешно реализуется на протяжении трех лет. Московская детская музыкальная школа имени Кара Караева - единственное учебное заведение за пределами Азербайджана, которое с 2002 года носит имя выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.