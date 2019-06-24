В Москве прошел День культуры Азербайджана,посвященный 10-летию АМОР

В Москве прошел День культуры Азербайджана, организованный Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) в честь 10-летия организации. На мероприятии принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева.

Как сообщает Report, День культуры Азербайджана прошел в одном из самых уютных уголков Москвы – Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Аптекарский огород».

В начале мероприятия был продемонстрирован фильм, посвященный деятельности АМОР. На торжественной церемонии открытия Дня культуры Азербайджана выступили председатель АМОР Лейла Алиева, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, директор «Аптекарского городка» МГУ Алексей Ретеюм.

В рамках дня культуры состоялось награждение активистов АМОР. Председатель АМОР Лейла Алиева вручила памятные дипломы отличившимся в номинациях «Самый активный волонтер АМОР», «Самый успешный спортсмен АМОР», «Студент с самой высокой успеваемостью», «Самые активные региональные отделения», «За плодотворную деятельность в жизни организации».

Праздник продолжился в нескольких площадках, где проходили мастер-классы, выставки, организована отдельная фотозона с атрибутикой, музыкальными инструментами, костюмами, коврами. Для ознакомления с деятельностью Азербайджанского молодежного объединения России был организован читальный уголок с выпусками журнала АМОР за 10 лет, также представлены книги азербайджанских классиков.

Праздник завершился концертом под открытым небом с участием финалиста проекта «Голос» Эмиля Кадырова, финалиста шоу «Голос дети» Азера Насибова, танцевального ансамбля «Карабах» и др.

Игбал Рустамов