В Москве прошел большой концерт в честь 100-летия Гара Гараева

Москва. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Москве прошел еще один большой концерт в честь 100-летия известного азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщает российское бюро Report.

На мемориальном вечере прозвучали не только сочинения юбиляра, но и Сюита из музыки к кинофильму "Гамлет" Д.Шостаковича, а также сочинение "Tristessa I" Фараджа Гараева, блестяще продолжившего композиторские традиции династии Гараевых.

Солистом на вечере выступила оперная дива, солистка Большого театра Динара Алиева. Ей аккомпанировал Симфонический оркестр московской консерватории под руководством Анатолия Левина.