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В Москве пройдёт вечер памяти Таира Салахова

В Москве пройдёт вечер памяти Таира Салахова 14 октября в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдет вечер памяти Народного художника СССР, Азербайджанской Республики и Российской Федерации, Героя Социалистического Труда Таира Салахова.
Kультурная политика
9 октября 2021 г. 12:51
В Москве пройдёт вечер памяти Таира Салахова

14 октября в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдет вечер памяти Народного художника СССР, Азербайджанской Республики и Российской Федерации, Героя Социалистического Труда Таира Салахова.

Как передаёт российское бюро Report, организаторами мероприятия выступает руководство павильона.

В рамках встречи состоится презентация книги "Диалог", повествующей о жизни и творчестве, пути становления и поиска всемирного признания выдающегося мастера современности. Автор книги - музыковед, педагог, публицист Рая Аббасова. Член Союза композиторов и Союза журналистов Азербайджана, автор ряда научных публикаций и монографий. Также гостям будет представлена видеоинсталляции "Бесконечность", подготовленная внуком великого мастера- Кайханом Салаховым.

Как сообщается, в мероприятии примут участие видные деятели культуры, искусства Азербайджана и России.

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