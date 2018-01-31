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    В Москве пройдут Дни азербайджанской культуры

    Пройдет выставка народных костюмов и картин национальных художников Азербайджана

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Фестиваль национальных культур "Мой дом - Москва" 3 февраля организует Дни азербайджанской культуры, cообщает Report со ссылкой  на официальный сайт московской мэрии.

    Участники фестиваля в рамках мероприятия смогут познакомиться с культурой Азербайджана, отведать национальные блюда и принять участие в мастер-классах по народному творчеству.

    Наряду с этим в этот день в Московском Дворце пионеров пройдет выставка народных костюмов и картин национальных художников Азербайджана, тематические мастер-классы по аквагриму и игре на национальных инструментах.

    Участники фестиваля также смогут увидеть детский спектакль "Сказка о приключениях Джыртдана".

    Вход на мероприятие свободный.

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