В Москве пройдет концерт, посвященный 100-летию Гара Гараева

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Большом зале Московской государственной консерватории 9 апреля состоится концерт, приуроченный к 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе мемориального вечера прозвучат не только сочинения юбиляра, но и Сюита из музыки к кинофильму "Гамлет" Д. Шостаковича, дружившего и поддерживавшего Гара Гараева, а также сочинение "Tristessa I" Фараджа Гараева, блестяще продолжившего композиторские традиции династии Гараевых.

Г. Гараев окончил Бакинскую консерваторию по классам композиции у Леопольда Рудольфа и основам народной музыки — у Узеира Гаджибекова. А затем — Московскую консерваторию, где совершенствовал мастерство у Анатолия Александрова (композиция) и Сергея Василенко (инструментовка), а затем — у Дмитрия Шостаковича (1942 – 1946).